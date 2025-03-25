Военнослужащие ЦАХАЛа смогут делать анализы в любой лаборатории "Маккаби"
время публикации: 25 марта 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 20:56
Военно-медицинский корпус ЦАХАЛа и управление оборонных закупок в министерстве обороны объявили, что больничная касса "Маккаби" выиграла тендер на предоставление лабораторных услуг.
С мая 2025 года все военнослужащие срочной, контрактной и резервистской службы смогут сдавать анализы крови и проходить другие лабораторные проверки в лабораториях "Маккаби" по всей стране.
Для получения услуги будет достаточно представить удостоверение военнослужащего.