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Военнослужащие ЦАХАЛа смогут делать анализы в любой лаборатории "Маккаби"

ЦАХАЛ
Больничные кассы
время публикации: 25 марта 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 20:56
Военнослужащие ЦАХАЛа смогут делать анализы в любой лаборатории "Маккаби"
Miriam ALster/Flash90

Военно-медицинский корпус ЦАХАЛа и управление оборонных закупок в министерстве обороны объявили, что больничная касса "Маккаби" выиграла тендер на предоставление лабораторных услуг.

С мая 2025 года все военнослужащие срочной, контрактной и резервистской службы смогут сдавать анализы крови и проходить другие лабораторные проверки в лабораториях "Маккаби" по всей стране.

Для получения услуги будет достаточно представить удостоверение военнослужащего.

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