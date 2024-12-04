В Кнессете обсудили отсутствие психологической поддержки одиноких резервистов

Старший сержант Владислав Сергиенко, резервист десантных войск и солдат-одиночка, был найден мертвым во время резервистской службы: он покончил с собой, оставив жену и полуторагодовалого ребенка. Похороны Владислава состоялись 18 ноября 2024 года.

Его жена Анна Балашов пыталась добиться психологической помощи для своего мужа, еще в июле она звонила в центр психологической поддержки ЦАХАЛа, с ней обещали связаться – но этого так и не произошло. "Я до сих пор жду ответа, тем временем, моего мужа уже больше нет", – рассказала Анна на заседании парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, на которой обсуждали отсутствие психологической и психиатрической помощи и поддержки для одиноких резервистов, большинство из которых – новые репатрианты.

Елена Сергиенко, сестра Владислава, рассказала, что в центре психологической помощи ЦАХАЛа секретарь взяла их данные, но им так и не перезвонили. "Очередь к психиатрам в больничной кассе была только через полгода. Нам пришлось похоронить моего брата. Этого можно было избежать, если бы нам помогли вовремя и направили в нужные места", – рассказала она.

Глава отдела психологической поддержки доктор Михаль Лифшиц, выступая на заседании комиссии, подчеркнула, что помощь предоставляется всем военнослужащим – срочникам, сверхсрочникам и резервистам. Она сообщила, что с начала войны в штат службы военных психологов добавили около 800 специалистов, и был создан специальный отдел для помощи солдатам с симптомами ПТСР: через эту клинику прошло более 500 солдат. По ее словам срочники и резервисты, чувствующие необходимость немедленной помощи, могут обратиться в центр психологической поддержки по телефону *6690.

Тем не менее, резервисты чувствуют себя брошенными. Резервистка Майя Бреслер рассказала, что отслужила боевым медиком более 200 дней резервистской службы с 7 октября. "Самым сложным было вернуться к обычной жизни, – призналась она. – Я солдатка-одиночка, и во время боев в Газе я сломала руку. Я вернулась в пустую квартиру, мне никто не помог". Майя обратилась к ЦАХАЛу с призывом не затягивать со спасением жизней, потому что иначе может быть поздно.

Резервист Рехамим Малка рассказал, что он не поддерживает контакт с родителями, и семейного тыла у него нет. "Как ЦАХАЛ заботится о том, чтобы у бойцов во время боевых действий были боеприпасы, необходимо позаботиться и о том, чтобы им было куда обратиться за психологической поддержкой после боевых действий", – подчеркнул он.

Начальница отдела резервистов в ЦАХАЛе подполковник Авишаг Сабаг Реувен поблагодарила комиссию за то, что был поднят вопрос одиноких резервистов. Она сообщила, что сейчас идет работа по определению критериев резервистов-одиночек, и туда могут быть внесены также разведенные. "Я не уверена, что командиры резервистов осознают проблемы одиночек, не имеющих поддержки семьи, и мы проинструктируем их уделять таким людям особоле внимание".

Депутат Михаль Вольдигер ("Ционут а-Датит") подчеркнула, что гражданская система не может эффективно предоставлять психологические услуги населению, поэтому помощь резервистам, особенно солдатам-одиночкам, должна предоставляться внутри военной системы.

Представитель министерства алии и интеграции Ицхак Охана сообщил, что ведомство не получает данные о том, кто из новых репатриантов служит в резерве. "Если бы я получал такую информацию от ЦАХАЛа, я мог бы больше помогать одиноким резервистам-репатриантам", – отметил он.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ), подведя итоги заседания, подчеркнул: ЦАХАЛ должен начать предоставлять информацию об одиноких резервистах-репатриантах министерству алии и интеграции. Служба психологической помощи в Армии Обороны Израиля должна отправить сообщения на телефоны всех одиноких резервистов, которые служат в армии, включающие опросник об их психологическом состоянии и возможность немедленно обратиться за помощью в случае необходимости.

Все соответствующие отделы ЦАХАЛа совместно с "Форумом солдат-одиночек" должны разработать точное определение резервиста-одиночки, которое должно включать также тех, кто был определен как солдат-одиночка во время срочной службы. Контрольное заседание комиссии пройдет 17 декабря, через две недели.