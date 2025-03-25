МАДА рекомендует: как провести уборку перед Песахом эффективно и безопасно

Перед праздником Песах израильтяне традиционно проводят генеральную уборку у себя дома, и в последние дни перед праздником служба скорой помощи "Маген Давид Адом" гораздо чаще обычного выезжает на вызовы, связанные с несчастными случаями дома. Для того, чтобы снизить вероятность таких несчастных случаев, МАДА публикует серию рекомендаций.

Потенциальная опасность моющих средств: отравления и ожоги

Химические вещества проникают в наш организм во время уборки при контакте с кожей и вдыхании токсичных паров. Они могут наносить вред даже через несколько часов и дней после контакта, поэтому важно принимать меры предосторожности.

Чистящие средства важно покупать в безопасных упаковках, которые трудно открыть детям. Держать чистящие средства нужно в недоступном для детей месте, с четкой маркировкой на упаковке, что это чистящее средство. Ни в коем случае не переливайте их в бутылки из-под воды или напитков, в одноразовые стаканчики и другие емкости, где их могут принять за напитки или пищевые продукты.

После использования чистящих средств накрепко закрывайте бутылки и возвращайте их в закрытый шкаф. Важно во время уборки не допускать контакта чистящих средств с продуктами питания (включая корм для животных).

Во время уборки рекомендуется использовать перчатки, важно подбирать перчатки по размеру руки. При уборке дома необходимо надевать закрытую не скользящую обувь. Беременным и кормящим женщинам следует избегать контакта с токсичными химическими веществами.

Маленькие дети часто берут все в рот, а остатки чистящих средств могут быть разбросаны или разлиты по полу. Очень важно обеспечить тщательное ополаскивание и удаление химикатов.

Не смешивайте различные типы чистящих веществ из-за опасности образования токсичных газов. Прочтите инструкцию на упаковке и убедитесь, что товар безопасен для пользователя и окружающей среды.

Используя чистящие средства, предназначенные для распыления, убедитесь, что сопло распылителя направлено от тела. После применения закройте предохранитель, не направляйте распылитель на лицо, чтобы проверить его в случае засорения.

После уборки важно открыть окна и как следует проветрить помещение.

Как оказать помощь при несчастном случае?

В случае отравления позвоните в службу скорой помощи по номеру 101. Категорически запрещается давать "нейтрализаторы" или "противоядия", о которых вы узнали в интернете – не поите отравившегося молоком или любым другим напитком. Вызывание рвоты тоже может быть опасно для пострадавшего. Обеспечьте ему открытые дыхательные пути и позвольте сидеть в удобном положении.

В случае поражения глаз тщательно промойте глаза проточной водой, но не трите их. Если раздражение, покраснение и слезотечение продолжаются – позвоните в МАДА по телефону 101. В случае ожога от чистящих средств позвоните в МАДА. В случае появления аллергической реакции немедленно прекратите использование продукта и позвоните в МАДА по телефону 101. В любом случае эвакуации пострадавшего в больницу сфотографируйте чистящее средство, вызвавшее поражение, или возьмите упаковку с собой.

Самые распространенные травмы во время уборки

Мокрый пол, самодельные и неустойчивые лестницы, залезание на кухонную столешницу, стулья и тому подобное значительно увеличивают количество травм спины и конечностей. Используйте безопасные лестницы и часто вытирайте пол.

Во избежание падения с высоты не взбирайтесь на подоконник при мытье окон – рекомендуется снять окно с направляющих, внести его в безопасное место в доме, отмыть и установить обратно уже чистым, убедившись после установки в его устойчивости.

Обязательно следите за маленькими детьми во время уборки, не оставляйте полные ведра с водой без присмотра из-за опасности утопления малышей. Закрывайте после уборки окна и убирайте табуреты и лестницы от окна.

В случае травмы не рекомендуется перемещать пострадавшего: наберите 101 и следуйте инструкциям диспетчера МАДА до прибытия бригады медиков.

Кашерование посуды перед Песахом

Перед зажиганием огня и кипячением воды убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся и опасных веществ.

Четко обозначьте зону кашерования посуды и не допускайте туда посторонних. Убедитесь, что рабочая зона достаточно освещена.

Убедитесь, что емкость с водой стоит на устойчивой основе, и наполните воду до уровня, который не будет переливаться после добавления посуды.

После завершения кашерования потушите огонь перед тем, как снимать с пламени емкость с водой. Перед тем, как вылить воду, убедитесь, что она остыла. Рекомендуется держать поблизости стандартный огнетушитель.

Во время кашерования посуды, приготовления пищи и сжигания хамеца не подпускайте близко детей, следите за ними внимательно и учите держаться подальше от источников тепла.

Оказание помощи при ожоге

При локальном ожоге промойте пораженную область только теплой (не холодной!) проточной водой, не наносите на это место мази, масло и т.д.

В случае обширного ожога или при наличии волдырей на коже позвоните в МАДА по телефону 101. Не сливайте волдыри и не прокалывайте их.

Если пострадавший горит, перекатывайте его по песку или земле, облейте водой, накройте пострадавшего мокрым одеялом (не накрывая голову из-за опасности удушья).