Каждый второй раненый солдат страдает от психологических посттравматических реакций

По данным министерства обороны, количество пострадавших военнослужащих и сотрудников служб безопасности, находящихся в ведении и на попечении отдела реабилитации при министерстве, превысило 78 тысяч человек. 16 тысяч из них добавились с 7 октября 2023 года. Очень многие пострадавшие военнослужащие сталкиваются с негативными психологическими изменениями, и о психологических реакциях той или иной степени сообщает каждый второй пострадавший, которым занимается отдел реабилитации.

Издание "Исраэль а-Йом" в сотрудничестве со специалистами кризисного центра НАТАЛ опубликовало перечень признаков негативных психологических реакций на травмирующие события, которые важно уметь отследить у своих близких и у себя и своевременно обратиться за помощью.

По словам специалистов, реакции на состояние постоянной угрозы у людей разнообразны и многомерны, они меняются от человека к человеку и от момента к моменту. Ее воздействие происходит на нескольких уровнях: когнитивном, психологическом, поведенческом и эмоциональном.

Физические реакции – это учащенное сердцебиение, одышка, повышенное потоотделение, дрожь, напряжение мышц, сухость во рту, потеря аппетита, частое мочеиспускание и так далее. Эмоциональные реакции – это ощущение постоянной опасности, тревожность и страх наряду с нервозностью и гневом. Возможны, напротив, уныние, чувство отчуждения, притупленность эмоций, вплоть до состояния, когда человеку кажется, что время течет очень медленно, или ощущения, что он видит себя вне тела.

Когнитивные реакции на посттравматическую ситуацию это нарушение внимания и концентрации, нарушение памяти, иногда только в контексте события, когда человек не может вспомнить детали или определенные части травмировавшей его ситуации, а также трудности с принятием решений и нарушение суждений. Человек начинает негативно мыслить как по отношению к себе, испытывая чувство неполноценности, самообвинение и стыд, так и по отношению к окружающим – человек начинает опасаться, что окружающие не понимают его, перестает им доверять и представляет самые худшие сценарии. Многие из этих симптомов возникают из-за паралича функций высшего мышления и перенаправления ресурсов организма на выживание.

В числе поведенческих реакций – беспокойство, повышенная настороженность, отчуждение, воспроизведение в поведении определенных событий и постоянные расчеты относительно опасности и способов защиты от нее. У людей бывают приступы плача и гнева, сложности с засыпанием и сном, гиперактивность, трудности с расслаблением, чрезмерная разговорчивость.

Возможно также более апатичное поведение, замедление обычной деятельности и отход от привычных занятий, потеря интереса к развлечением, отдаление от семьи и друзей, избегание выхода из дома, чтобы не чувствовать себя в опасности.

В НАТАЛ подчеркивают, что многие из этих симптомов – нормальная реакция психики на травмирующее событие и тяжелую реальность. Не у всех, подвергшихся травме, развивается посттравматическое стрессовое расстройство, и даже в сложных ситуациях большинство симптомов со временем угасают.

Но если у человека возникает множество симптомов из перечисленного списка, или их интенсивность очень высока и мешает эффективному функционированию, когда симптомы продолжаются длительное время без облегчения – стоит обратиться к специалисту за помощью и за профессиональной поддержкой.