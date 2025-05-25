Сперма донора с высоким риском заболеванием рака использовалась для зачатия как минимум 67 детей

Сперма мужчины с редкой генетической мутацией, связанной с развитием рака, была использована для зачатия по меньшей мере 67 детей, у 10 из которых впоследствии диагностировали онкологию, пишет The Guardian. Случай стал известен после того, как две семьи независимо друг от друга обратились в клиники по лечению бесплодия: у их детей развился рак, связанный с редкой генетической мутацией. Европейский банк спермы, предоставивший материал, подтвердил наличие этой мутации в гене TP53 у некоторых сперматозоидов донора.

Когда донор сдавал сперму в 2008 году, связь этого редкого генного варианта с раком еще не была известна, он не выявлялся при стандартных генетических тестах, и сам донор считался здоровым. Однако последующий анализ, проведенный лабораторией, показал, что мутация, скорее всего, вызывает синдром Ли-Фраумени – одно из самых серьезных наследственных заболеваний, предрасполагающих к раку.

Несколько генетических и педиатрических отделений по всей Европе начали собственные расследования, в результате чего были протестированы 67 детей из 46 семей в восьми странах. У 23 детей обнаружили тот самый генетический вариант, а у 10 из них впоследствии диагностировали рак, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому. Для детей с данной мутацией рекомендовано регулярное обследование с помощью МРТ всего тела и головного мозга, а взрослым – МРТ молочных желез и УЗИ органов брюшной полости.

Европейский банк спермы, придерживающийся глобального лимита – не более 75 семей на одного донора, подтвердил, что от данного донора было зачато более 67 детей. Однако он не раскрывает точное число зачатых детей. Банк сообщил, что все клиники, получившие сперму этого донора, были уведомлены.