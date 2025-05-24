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Ученые прогнозируют пандемию птичьего гриппа

время публикации: 24 мая 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 09:53
Ученые прогнозируют пандемию птичьего гриппа
CDC/NIAID via AP

Ученые выражают все большие опасения в связи с эпидемией птичьего гриппа которая, не привлекая к себе особого внимания, уже не первый месяц расползается по планете – и, по словам экспертов, вполне может достичь масштабов пандемии, сообщает ВВС.

При этом инфекционисты, изучающие развитие заболеваний, напоминают: число подтвержденных диагнозов всегда значительно ниже реального числа заболевших – и не исключено, что США уже прошли ту точку невозврата, за которой начало новой пандемии – лишь вопрос времени.

Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N1 – на сегодняшний день он добрался уже до всех континентов, кроме Австралазии (так иногда называют участок Тихого океана от Новой Гвинеи до Новой Зеландии со всеми прилегающими островами). Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), заболевшие гриппом птицы встречаются во всех 50 американских штатах – как на фермах, так и в дикой природе. Более того, инфекция уже вышла за пределы исключительно птицеферм, поразив порядка 1000 стад молочных коров. Случаев заражений птичьим вирусом среди людей медики насчитали по меньшей мере 70. Один из заболевших скончался.

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