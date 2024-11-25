Болезнь Альцгеймера можно будет выявить с помощью анализа крови из пальца

Новый метод позволит проводить тестирование на болезнь Альцгеймера с помощью простого анализа крови из пальца.

Исследователи из Гетеборгского Университета в Швеции разрабатывают биомаркеры, которые позволят сделать тест на болезнь Альцгеймера более доступным во всем мире. Первые результаты показали высокую эффективность – сначала в спинномозговой жидкости, затем в венозной крови, а теперь и в крови, взятой из поверхностных сосудов пальца.

Новый тест предполагает сбор пары капель крови из пальца на специальную карту, которая сразу же отделяет клетки крови от плазмы. Примерно через 15 минут, после высыхания карты, её отправляют в лабораторию по почте, где анализ проводится с использованием современных высокочувствительных методов.

В текущем исследовании участвовали 203 человека, у которых были собраны образцы капиллярной крови из пальца в одной из пяти европейских клиник. После этого простой тест-набор был отправлен в отделение нейрохимии Гетеборгского университета, где проанализировали ключевые биомаркеры болезни Альцгеймера, включая pTau217.

Результаты показали, что анализ из пальца работает почти так же хорошо, как венозные образцы, но, в отличие от традиционных анализов крови, этот новый тест не требует транспортировки на сухом льду. "Это может значительно повысить доступность тестирования на болезнь Альцгеймера в странах и регионах, где отсутствует инфраструктура, необходимая для высокочувствительных анализов", – говорит Ханна Хубер, исследователь из Сальгренской академии Гетеборгского университета.