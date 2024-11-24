Косметика и краска для волос во время беременности повышают уровень ПФАС в грудном молоке

Химические вещества представляют опасность для здорового развития детей, а также связаны с преждевременными родами и сокращением длительности грудного вскармливания.

Частое использование средств личной гигиены и косметики приводит к повышению уровня ПФАС – "вечных химикатов" в организме, которые попадают в кровь и грудное молоко, что представляет серьезную угрозу для плода и новорожденного, показывает новое исследование в Университете Брауна в Род-Айленде.

Исследователи проанализировали данные около 2000 женщин и сравнили использование средств личной гигиены и уровень ПФАС. Результаты показали, что у женщин, регулярно использовавших косметику в первом и третьем триместрах беременности, концентрация ПФАС в плазме крови и грудном молоке была выше на 14% и 17% соответственно. А те, кто окрашивал волосы как минимум дважды за время беременности, имели на 36% более высокий уровень одного из наиболее распространенных и вредных соединений ПФАС – по сравнению с женщинами, которые этого не делали.

Воздействие ПФАС особенно опасно для развивающихся детей, так как они более уязвимы, а последствия могут сохраняться на протяжении всей жизни. Эти вещества связаны с проблемами, включая снижение веса при рождении, преждевременные роды, сокращение периода грудного вскармливания, снижение питательной ценности молока, нарушения в развитии нервной системы и ослабление реакции на вакцины у детей.

Ученые рекомендуют женщинам отказаться от использования ненужной косметики и средств личной гигиены во время периода беременности и кормления грудью. Это поможет обезопасить себя и здоровье будущего ребенка.