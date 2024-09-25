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В Швейцарии произведены аресты после первого применения "капсулы для самоубийства"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 23:18
В Швейцарии произведены аресты после первого применения "капсулы для самоубийства"
AP Photo/Ahmad Seir

Полиция Швейцарии задержала четырех человек в коммуне Мерисхаузен, недалеко от границы с Германией, где впервые для эвтаназии была использована капсула Sarco.

За созданием "капсулы для самоубийства" стоит некоммерческая организация The Last Resort, выступающая за легализацию добровольной эвтаназии и ассистированного суицида.

Внутри герметичной капсулы имеется кнопка, при нажатии на которой в нее впрыскивается азот. Находящийся в капсуле человек засыпает и в течение нескольких минут умирает от удушья.

Телеканал CNN сообщил, что первой "пассажиркой" капсулы стала 64-летняя американка, страдающая от серьезного иммунного заболевания.

Четверо задержанных, среди которых сопредседатель организации The Last Resort Флориан Виллет, подозреваются в "подстрекательстве к самоубийству" и "содействии самоубийству".

Министр здравоохранения Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер заявила, что использование в капсуле азота не соответствует швейцарским стандартам безопасности.

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