Коронавирус в мире: свыше 510 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6245609 человек (+2350 за сутки), около 510 млн заразились, более 40 млн инфицированы в настоящее время, более 463 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1018582 умерших
Бразилия – 662777
Индия – 522223 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 375061 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324134
Перу – 212742
Великобритания – 173693
Италия – 162781
Индонезия – 156133
Франция – 145257
Иран – 140996
Колумбия – 139780
Германия – 134817
Аргентина – 128542
Польша – 115948
Украина – 108329
Испания – 103908
ЮАР – 100333
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6294
Бразилия – 3078
Польша – 3070
США – 3045
Аргентина – 2798
Италия – 2699
Колумбия – 2695
Россия – 2568
Великобритания – 2534
Украина – 2504
Мексика – 2467
Испания – 2221
Франция – 2216
ЮАР – 1654
Иран – 1641
Германия – 1600
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4062278 заражений, 10673 заболевших умерли. Относительная смертность: 1144 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день