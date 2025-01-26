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Осака полностью запретила курение на открытом пространстве

Штрафы
Япония
время публикации: 26 января 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 11:02
Осака полностью запретила курение на открытом пространстве
AP Photo/Shizuo Kambayashi

С 27 января 2025 года курение на открытом пространстве на территории японского города Осака будет запрещено. Штраф за нарушение составит 1000 японских йен (около 6,4 доллара).

Для курильщиков на территории города будут действовать более 140 курительных комнат, а в дальнейшем их количество будет доведено до 300.

Напомним, что с 1 января вступил в силу запрет на курение в общественных местах, в том числе на улицах. Исключение составляют "изолированные места, в которых обеспечено десятиметровое расстояние от других". Штраф за нарушение составляет 40-240 евро.

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