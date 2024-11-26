Вирус птичьего гриппа заразил подростка и эволюционировал внутри его организма

В детской больнице в Ванкувере (Канада) подросток находится в критическом состоянии после заражения вирусом птичьего гриппа. Высока вероятность, что вирус эволюционировал внутри человека и вызвал тяжелое заболевание.

Последние опубликованные геномные последовательности вируса показывают, что подросток заразился вирусом птичьего гриппа H5N1, но с новыми мутациями, которые усиливают его способность инфицировать дыхательные пути человека.

Вирус, который вызвал заболевание подростка родственный, но не идентичный вирусу H5N1. Пока нет признаков того, что больной подросток заразил других людей. Важный вопрос, который требует ответа: как подросток заразился? Он не работал на птицефабрике, исследователи не обнаружили признаков заражения H5N1 среди домашних животных, с которыми он общался. Ученые не исключают, что им так и не удастся установить источник заражения.

Данные секвенирования показывают, что подросток заражен смесью вирусов, каждый из которых близок к линии вирусов H5N1, которые в настоящее время заражают домашнюю и водоплавающую птицу в этом регионе.

Исследователи обратили внимание на три ключевых различия между вирусами домашней птицы и вирусом подростка: обнаружены две мутации, которые повышают способность вируса заражать человеческие клетки, и еще одна, которая помогает вирусу размножаться в человеческих клетках, а не только в клетках птиц.

У подростка сначала была глазная инфекция, которая перешла в тяжелую легочную форму. Возможно, вирус мутировал и получил способность проникать в клетки дыхательных путей уже после того, как попал в организм подростка.

Иммунолог Скотт Хенсли из Пенсильванского университета в Филадельфии говорит: "Да, вирус мог эволюционировать внутри человека. Это тревожное событие, но оно не означает, что новая пандемия неизбежна. Есть основания для беспокойства, но нет повода для полного безумия".