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NEWSru.co.il :: Здоровье26 апреля 2022 г., 19:11

Минздрав сообщил об обнаружении в Израиле штамма коронавирса - BA.5

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Минздрав сообщил об обнаружении в Израиле штамма коронавирса - BA.5

Третий день подряд министерство здравоохранения сообщает об обнаружении новых штаммов коронавируса во время проведения PCR-тестов в международном аэропорту "Бен Гурион". 26 апреля стало известно о выявлении у двоих израильтян, вернувшихся из-за границы, штамма BA.5, относящегося к семейству омикрона.

Днем ранее сообщалось о штамме BA.4, а перед этим BA2.12.1.

20 апреля журнал Forbes опубликовал статью, посвященную новым подвидам коронавируса, большинство из которых относятся к семейству омикрон. В частности, в статье говорится, что внимание ВОЗ привлекли два новых штамма BA.4 и BA.5, являющихся подвидами BA.2. Хотя эти подвиды стали доминирующими в Южной Африке, вытеснив другие штаммы, однако это не отразилось на общей заболеваемости и тяжести протекания болезни.


25 апреля министр здравоохранения Ницан Горовиц, комментируя появление в Израиле нового штамма в интервью радиостанции "Кан Бет", сказал: "Это свидетельствует о важности проведения PCR-тестов в аэропорту для возвращающихся из поездок. К сожалению, не мы, ни другие страны не избавились от коронавируса. Мы пережили омикрон, но коронавирус - нет. Если потребуются дополнительные шаги - мы их предпримем". Он отметил, что в данный момент нет необходимости в ведении новых ограничительных мер.

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