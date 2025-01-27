Ученые обнаружили "вечные химикаты" в дорогих умных часах и фитнес-трекерах

Исследования показали, что чем дороже браслеты для фитнес-трекеров и умных часов, тем больше опасных веществ в них содержится.

Исследователи из Университета Нотр-Дам проверили 22 браслета для фитнес-трекеров и смарт-часов и обнаружили, что девять из них содержат высокие уровни ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения). Анализ показал, что большинство ремешков были изготовлены из фторэластомеров – синтетических полимеров, которые придают резине стойкость к поту, кожным маслам и лосьонам.

В исследование были включены как новые, так и бывшие в потреблении браслеты, которые были разделены по ценовым категориям. Браслеты стоимостью менее 15 долларов были отнесены к "недорогим", те, что стоили от 15 до 30 долларов – к "средним", а браслеты дороже 30 долларов классифицировались как "дорогие". Три протестированных браслета относились к дорогому сегменту, и у всех из них уровень фтора был выше, чем у более дешевых экземпляров.

Но самым удивительным результатом этого исследования, как утверждают ученые, стало обнаружение крайне высоких концентраций конкретно одного типа ПФАС – перфторгексановой кислоты. В некоторых образцах уровень кислоты превышал 1000 частей на миллиард, что значительно выше, чем у большинства других ПФАС, встречавшихся в потребительских товарах.

"Вечные химикаты" связаны с рядом проблем со здоровьем, включая ослабление иммунной системы, гормональные нарушения, задержку развития у детей, низкий вес при рождении, ускоренное половое созревание, повышенное артериальное давление у беременных женщин, а также увеличенный риск определенных видов рака, таких как рак почек и яичников.

Авторы исследования отмечают, что эксперимент подчеркивает необходимость более глубокого анализа уровней ПФАС, которым могут быть подвержены владельцы браслетов для смарт-часов.