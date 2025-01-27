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Здоровье

Хирурги смогли удалить опухоль мозга через глаз, впервые в истории

Онкология
Медицина
время публикации: 27 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 07:41
Хирурги смогли удалить опухоль мозга через глаз, впервые в истории
AP Photo/Mary Altaffer

Врачи в Великобритании осуществили прорыв и удалили опухоль мозга через глазницу пациента.

Хирурги из Leeds Teaching Hospitals NHS Trust провели операцию 40-летней пациентке в прошлом году. Это была первая операция такого рода, направленная на более щадящее удаление опухолей, расположенных у основания черепа. Женщина смогла вернуться домой всего через несколько дней, и теперь у нее остался лишь небольшой, незаметный шрам вдоль левого глаза.

У Рувимбо Кавии в 2023 году обнаружили несколько менингиом (опухолей, развивающихся в оболочках мозга), после того как у нее начались постоянные головные боли и другие симптомы. Опухоли находились в ее пещеристом синусе – области, содержащей нервные и сосудистые структуры, расположенные за глазами и отвечающие за кровоток из мозга.

Обычно для удаления таких опухолей врачи прибегают к открытой краниотомии, во время которой удаляют часть черепа и изменяют положение мозга, чтобы получить доступ к опухоли. Однако, благодаря недавним экспериментам с новыми методами, хирурги начали использовать эндоскопический трансорбитальный подход для удаления опухолей у основания черепа. Этот метод оказался идеальным для Кавии, и она стала подходящим кандидатом для проведения операции.

Врачи использовали 3D-модели, созданные на основе сканирования черепа Кавии. Для операции потребовался лишь небольшой разрез длиной около полудюйма вдоль века. Затем с помощью эндоскопа хирурги аккуратно удалили опухоль, проводя прибор вокруг глазницы.

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