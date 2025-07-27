Недостаток сна вреден для здоровья, но его избыток может быть еще хуже

Ученые выяснили, что как недостаток, так и избыток сна связаны с повышенным риском преждевременной смерти. Согласно исследованию, у людей, которые спят менее семи часов в сутки, риск смерти от любых причин увеличивается на 14% по сравнению с теми, кто спит оптимальные семь-восемь часов. Однако наибольший риск был зафиксирован у тех, кто регулярно спит девять и более часов – для них вероятность смерти оказалась выше на 34%.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Земмельвайса в Будапеште , проанализировав данные свыше 2,1 миллиона человек из 79 международных исследований. Исследование показало, что последствия неправильного сна различаются у мужчин и женщин. Мужчины оказались более уязвимыми к риску преждевременной смерти при недостатке сна – у тех, кто спал менее семи часов в сутки, риск был выше на 16%.

В то же время женщины сильнее страдали от переизбытка сна: при продолжительности сна восемь часов и более у мужчин риск смерти возрастал на 36%, а у женщин этот показатель был еще выше. При этом у женщин, спящих менее семи часов в сутки, вероятность преждевременной смерти возрастает на 14%, а у тех, кто спит дольше девяти часов, риск увеличивается уже на 44%.

Ученые считают, что различия в рисках между мужчинами и женщинами, вероятно, связаны с гормональными, поведенческими и сердечно-сосудистыми особенностями каждого пола. Авторы работы подчеркивают, что дефицит сна становится все более серьезной глобальной проблемой здоровья. Миллионы людей хронически недосыпают из-за перегрузок на работе, постоянного воздействия экранов и высокого уровня стресса. Особенно сильно, как отмечается в исследовании, страдают работники с посменным и нестабильным графиком. Хронический недосып связан с множеством проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет, заболевания сердца и ослабление иммунитета.

В рамках второго исследования венгерские специалисты также изучили, как длительность сна влияет на риск инсульта и смертность от него. Они обнаружили, что у людей, спящих по пять-шесть часов в сутки, вероятность инсульта выше на 29%, а риск умереть от него – на 12% по сравнению с теми, кто спит по семь-восемь часов. У людей, которые спали дольше восьми часов в сутки, риск инсульта оказался выше на 46%, а вероятность летального исхода от него – на 45% по сравнению с теми, кто спал оптимальное количество времени.