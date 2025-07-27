Годовалая девочка заболела корью: из-за отказа легких она подключена к ЭКМО

Годовалая девочка была госпитализирована в конце минувшей недели в крайне тяжелом состоянии в отделение детской реанимации больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме в результате осложнений кори. Ребенка пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения ЭКМО – это второй случай за последние дни, ранее к ЭКМО был подключен двухлетний мальчик, также в результате осложнений кори.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, у девочки диагностирована корь и серьезные проблемы с дыханием, в результате чего было принято решение подключить ее к аппарату ЭКМО, предназначенному для жизнеобеспечения пациентов с отказом легких или сердца.

На прошлой неделе в больницу "Адаса" был переведен двухлетний мальчик с тяжелыми осложнениями кори, ранее госпитализированный в "Шаарей Цедек", он также был подключен к ЭКМО. Медики отмечают рост количества тяжелых случаев кори в последние дни.

Министерство здравоохранения призывает вакцинировать своих детей и младенцев: речь идет о заболевании, угрожающем жизни, и в некоторых случаях приводящему к тяжелой инвалидности.

Основная вспышка заболевания сосредоточена в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, где высока доля непривитого населения.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.