Эксперты: после появления штамма "Дельта" в Израиле для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек

Представители министерства здравоохранения заявляют, что на фоне появления в стране индийского штамма коронавируса "Дельта" Израиль отдалился от достижения коллективного иммунитета.

Эксперты представили "коронавирусному кабинету" анализ ситуации, согласно которому, для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Для этого, прежде всего, необходима массовая и быстрая вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

На прошлой неделе максимальный показатель составлял около 13 тысяч вакцинированных в сутки. Даже если такой показатель станет среднесуточным, для вакцинации 700 тысяч человек потребуется около двух месяцев.

24 июня координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш ("Маген Исраэль") признал, что имеющиеся в Израиле вакцины Pfizer имеют срок годности до конца июля: "В настоящее время у нас нет дополнительных доз на август или позже. Мы прилагаем усилия для продвижения заказов на вакцины. Но, если мы не получим дополнительных доз, запасы скоро закончатся".