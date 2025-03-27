Хирурги провели первую в мире пересадку печени свиньи человеку

Для операции была использована печень свиньи, которая была генетически изменена с целью уменьшения риска отторжения органа человеческой иммунной системой.

Хирургическая команда из больницы Сицзин в Сиане взяла печень миниатюрной свиньи породы Бама, у которой было изменено шесть важных генов для повышения совместимости органа при пересадке человеку.

Печень функционировала с хорошим кровотоком и врачи не обнаружили признаки отторжения, орган успешно производил желчь и необходимые белки у пациента, чей мозг был мертв, но тело оставалось живым. Несмотря на успех, родственники пациента попросили прекратить эксперимент через 10 дней, но исследователи уверены, что орган мог бы продолжать функционировать и дольше. Они считают трансплантацию "значительным достижением", а европейские эксперты отметили ее как важную веху, которая может сыграть ключевую роль в спасении жизней в будущем.

Сердца и почки генетически модифицированных свиней уже были пересажены нескольким пациентам. Большинство из них умерли в течение нескольких недель после операции, однако двое людей, которым пересадили свиные почки, выжили в США. Профессор Линь Ван, возглавлявший исследовательскую группу отметил, что пересадка печени свиньи является гораздо более сложной процедурой.

По его словам, сердце – это всего лишь насос, почки выполняют функцию фильтрации и выработки мочи, но печень выполняет множество различных функций, поэтому это представляет собой значительное препятствие, которое нам нужно преодолеть.

Свиньи используются для трансплантации, поскольку их органы по размеру и структуре схожи с человеческими. Однако необходимо модифицировать ключевые гены, чтобы уменьшить вероятность их отторжения иммунной системой пациента после пересадки.

Китайские ученые предлагают использовать органы свиней в качестве временной поддержки: либо для разгрузки печени пациента, чтобы она могла восстановиться, либо для того, чтобы выиграть время на поиск подходящего органа от донора-человека.