ВОЗ: "индийские" мутации коронавируса устойчивы к антителам

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения заявляет, что мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617. "Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается", – заявляет пресс-служба ВОЗ.

Согласно предварительным результатам исследований, мутация L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

В Индии наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом и умерших от COVID-19. Только за последнюю неделю в этой стране были выявлены примерно 2,4 миллиона заразившихся коронавирусом (ежедневно выявлялось в среднем 340 тысяч заразившихся), за одну неделю общее число зараженных за все время эпидемии выросло на 14%. При этом за неделю от COVID-19 в Индии умерли почти 19 тысяч человек, примерно вдвое больше, чем в течение позапрошлой недели.

В Израиле в десятках случаев у прибывающих из Индии за последние недели был выявлен коронавирус, в том числе "индийский" штамм. На этой неделе в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Индии, министерство транспорта и управление аэропортов обратились в министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос о помещении в карантин всех прибывающих из Индии. Вторым предложенным вариантом названо временное прекращение авиационного сообщения с этой страной. Минздрав, в свою очередь, потребовал запретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости. Речь на данном этапе идет об Индии, Бразилии, Турции, Мексике, Украине, Эфиопии, Южной Африке. Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве настаивают, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса.