Walla: очередные домашние роды закончились гибелью младенца

Несмотря на тщательное планирование, домашние роды, происходившие на юге страны, завершились гибелью малыша. Как сообщает во вторник, 28 января, Walla, роды происходили ночью, и уже через полчаса акушерка определила тревожные симптомы и вызвала спасательную службу.

Роженица была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где определили, что у плода нет пульса. Женщине сделали экстренную операцию, и ее физическое состояние стабильное. Отмечается, что это не первые ее роды в домашних условиях, однако в этот раз малыш в результате домашних родов погиб.

Министерство здравоохранения не запрещает проведение родов дома, однако в соответствующих циркулярах на эту тему указывается, что рождение ребенка в условиях больницы безопаснее и для матери, и для ребенка.