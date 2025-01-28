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Здоровье

Walla: очередные домашние роды закончились гибелью младенца

Дети
Больницы
Роды
время публикации: 28 января 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 18:33
Walla: очередные домашние роды закончились гибелью младенца
Flash90. Фото М.Шай

Несмотря на тщательное планирование, домашние роды, происходившие на юге страны, завершились гибелью малыша. Как сообщает во вторник, 28 января, Walla, роды происходили ночью, и уже через полчаса акушерка определила тревожные симптомы и вызвала спасательную службу.

Роженица была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где определили, что у плода нет пульса. Женщине сделали экстренную операцию, и ее физическое состояние стабильное. Отмечается, что это не первые ее роды в домашних условиях, однако в этот раз малыш в результате домашних родов погиб.

Министерство здравоохранения не запрещает проведение родов дома, однако в соответствующих циркулярах на эту тему указывается, что рождение ребенка в условиях больницы безопаснее и для матери, и для ребенка.

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