Пандемия COVID состарила мозг

Ученые из Ноттингемского университета обнаружили, что даже у тех, кто ни разу не переболел COVID-19, во время пандемии появились признаки ускоренного старения мозга. По мнению исследователей, на этот процесс могли сильнее повлиять такие факторы, как стресс, социальная изоляция и нестабильность, вызванные пандемией, чем сам вирус.

Ранее было установлено, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую воздействовать на мозг: у зараженных отмечались ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и заметные изменения в структуре мозга. Однако влияние пандемии на людей, не перенесших инфекцию, до сих пор изучено недостаточно.

Новое исследование было направлено на то, чтобы выяснить, как факторы – такие как возраст, пол, наличие или отсутствие инфекции, а также социальное неравенство – могут влиять на процесс старения мозга в условиях пандемии. Исследователи использовали данные о состоянии здоровья и снимки мозга из Британского биобанка – крупной базы данных, охватывающей людей среднего и пожилого возраста. В исследование вошли 996 участников, прошедших два МРТ-исследования: 564 человека были полностью обследованы до начала пандемии, а оставшиеся 432 – как до её начала, так и после. Последняя группа включала как переболевших COVID-19, так и тех, кто не сталкивался с инфекцией.

Чтобы отслеживать изменения, связанные со старением мозга, ученые применили модель, обученную на более чем 15000 снимках здоровых людей, сделанных до пандемии. Эта модель определяла так называемый "возраст мозга" участников и сравнивала его с их фактическим возрастом, чтобы выявить возможные отклонения. Затем исследователи анализировали, как эта разница менялась между первым и вторым сканированием. Согласно результатам МРТ, у людей, переживших пандемию, процессы старения мозга ускорились по сравнению с контрольной группой – примерно на пять с половиной месяцев за трехлетний период. Причем этот эффект наблюдался даже у тех, кто не болел COVID-19, что указывает на возможное влияние стресса и нарушенного образа жизни.

Изменения в возрасте мозга затронули как серое, так и белое вещество мозга и не ограничивались какими-то конкретными областями. Некоторые категории пострадали больше остальных. Наиболее заметные изменения отмечались у пожилых людей, мужчин и представителей социально менее обеспеченных слоев. При этом снижение когнитивных способностей – особенно в заданиях, требующих быстроты мышления и умственной гибкости – наблюдалось исключительно у переболевших COVID-19. Эти ухудшения были напрямую связаны с более выраженным ускорением старения мозга.

Авторы исследования считают, что на здоровье мозга повлияла не только сама инфекция, но и более широкий контекст пандемии. По их словам, полученные данные подтверждают так называемую "био-психо-социальную" модель, согласно которой старение мозга определяется не только биологическими факторами, но также психоэмоциональным состоянием и социальными условиями.

Пока нет доказательств того, что ускоренное старение мозга приводит к заболеваниям или вызывает заметные симптомы. Однако такие изменения вызывают беспокойство относительно долгосрочного влияния на здоровье, особенно в уязвимых группах – среди пожилых людей и тех, кто живёт в условиях нехватки ресурсов. Исследователи подчеркивают, что необходимо продолжать наблюдение за участниками, чтобы понять, способен ли мозг восстановиться и какие именно его участки пострадали сильнее всего.