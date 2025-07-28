Новый вид зубной нити может заменить иглы для вакцин

Под руководством команды из Техасского технологического университета ученые впервые выделили в ротовой полости часто игнорируемую область – соединительный эпителий (СЭ), расположенный там, где десны прилегают к зубам, как потенциальный путь для введения вакцин. Этот участок обладает высокой проницаемостью, позволяя иммунным клеткам свободно перемещаться и защищать ротовую полость от бактериальных инфекций. Исследователи задумались, можно ли использовать эту особенность, чтобы сделать СЭ эффективной мишенью для вакцинации.

Подача лекарств в десневой эпителий затруднена из-за ограниченного доступа к тканям в области десневой линии, поэтому этот участок долгое время не рассматривался как возможное место для вакцинации. Однако именно здесь на помощь приходит зубная нить, которая отлично подходит для очистки труднодоступных участков.

Ученые проверили свою идею, нанеся на зубную нить разные виды вакцин и испытывая их на мышах в течение нескольких недель. Исследование показало многообещающие результаты: у мышей наблюдалась сильная иммунная реакция как в полости рта, так и во всем организме, а вакцина, доставленная с помощью зубной нити, эффективно защищала их от последующего заражения гриппом. Далее испытания проводились на добровольцах, где вместо вакцины использовали краситель, так как клинические испытания еще не завершены. Количество красителя, которое достигло соединительного эпителия при использовании зубной нити, было достаточно большим, чтобы предположить, что этот способ действительно может работать и у людей.

Это не первый случай, когда исследователи находят для зубной нити более широкое применение, чем просто чистка межзубных промежутков. Ранее в этом году другое исследование показало, что зубную нить можно адаптировать для измерения уровня стресса в организме, что может стать полезным диагностическим инструментом для врачей. Кроме того, вакцины, доставляемые с помощью зубной нити, могут оказаться отличной альтернативой для людей, испытывающих страх перед уколами. Такие вакцины проще хранить и транспортировать, для их применения не требуется участие медицинского персонала, и их даже можно будет рассылать по почте – что особенно важно в условиях пандемий, подобных COVID-19.

До этого ученые уже пробовали вводить вакцины через рот – под язык или за щеку, – но такие методы не обеспечивали достаточного проникновения вакцины в ткани и кровь. Несмотря на то что новому подходу предстоит пройти еще долгий путь, его возможности выглядят весьма перспективно.