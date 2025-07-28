Нанесение макияжа детям может быть опасно для их здоровья

Расследование Times показало, что младенцы и маленькие дети часто сталкиваются с использованием косметики, предназначенной для взрослых – от ароматизированных спреев и лаков для ногтей до татуировок из черной хны. На первый взгляд это может показаться безвредным или даже милым, но научные данные говорят об обратном. Кожа младенцев отличается от взрослой – она тоньше, более проницаема и еще находится в процессе формирования. Из-за этого некоторые косметические средства могут вызывать мгновенные реакции, такие как раздражение или аллергия, а в перспективе – способствовать серьезным проблемам, включая гормональные нарушения.

Кожа новорожденного состоит из такого же количества слоев, как и у взрослого, но эти слои примерно на 30% тоньше. Из-за этого защитный барьер менее эффективен, и различные вещества, включая химикаты, легче проникают в глубокие ткани и могут попадать в кровоток. Кроме того, кожа младенцев содержит больше влаги и вырабатывает меньше кожного сала – естественного защитного жира. Это делает ее более уязвимой к сухости, раздражению и потере влаги, особенно при контакте с продуктами, содержащими отдушки или ингредиенты, не предназначенные для детской кожи.

Также у малышей только формируется кожный микробиом – защитный слой полезных бактерий. Он полностью развивается примерно к трехлетнему возрасту. До этого любые косметические средства могут нарушить его формирование и нарушить естественный баланс.

Расследование показало, что некоторые взрослые средства, например бронзаторы и лаки для ногтей, применялись на маленьких детях. Однако такие продукты нередко содержат опасные и потенциально канцерогенные вещества, включая формальдегид, толуол и дибутилфталат. Толуол является признанным нейротоксином, а дибутилфталат – веществом, нарушающим работу эндокринной системы. Он способен вмешиваться в гормональные процессы организма, что может негативно сказаться на росте, развитии и репродуктивной функции. У младенцев, чья кожа тоньше и более проницаема, эти вещества проникают в организм особенно легко.

Даже продукты, продвигаемые как "натуральные" или "экологически чистые", могут вызывать аллергические реакции. Так, например, прополис – пчелиный клей, часто используемый в натуральной косметике, вызывает контактный дерматит у 16% детей. Анализ показал, что в среднем каждое средство из категории "натуральных" содержит около 4,5 компонентов, способных вызывать аллергию при контакте с кожей. Из 1651 подобного продукта, продающегося в США, лишь 96 (то есть всего 5,8%) оказались полностью свободны от таких аллергенов.