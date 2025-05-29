Ученые разработали зубную нить, которая может отслеживать уровень стресса

Инженеры из Университета Тафтса разработали устройство, позволяющее в реальном времени точно измерять уровень кортизола с помощью зубной нити. Нить натянута между двумя выступающими зубцами, прикрепленными к плоской пластиковой ручке размером примерно с палец. Слюна всасывается в нить благодаря капиллярному эффекту через тонкий канал. Затем жидкость поступает внутрь ручки и на специальную площадку с электродами, которые фиксируют уровень кортизола.

Распознавание кортизола на электродах происходит с помощью технологии под названием электрополимеризованные молекулярно отпечатанные полимеры (eMIP). Эта технология действует по принципу, похожему на создание гипсового слепка руки. Вначале полимер формируется вокруг молекулы-шаблона – в данном случае кортизола. Затем кортизол удаляется, оставляя в полимере специальные участки, точно повторяющие форму и химические свойства этой молекулы. Благодаря этому такие участки способны распознавать и связывать молекулы кортизола, когда те попадают на поверхность электрода. Структура eMIP является универсальной, поэтому на основе этой технологии можно создавать различные сенсоры на зубной нити, способные обнаруживать другие вещества, содержащиеся в слюне. К примеру, такие датчики могут определять уровень эстрогена для отслеживания фертильности, глюкозу для контроля диабета или специфические маркеры, связанные с онкологическими заболеваниями. Кроме того, существует возможность одновременного измерения нескольких биомаркеров в слюне, что позволяет более точно отслеживать уровень стресса, состояние сердечно-сосудистой системы, онкологические и другие заболевания.

Точность измерения уровня кортизола с помощью этих датчиков сравнима с передовыми решениями, уже существующими на рынке или находящимися в стадии разработки. Возможность использовать устройство в домашних условиях, без необходимости специальной подготовки, открывает путь к интеграции контроля стресса в различные сферы здравоохранения.