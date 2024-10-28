Опубликованы имена еще двоих подозреваемых в причастности к ввозу в Израиль яйцеклеток с гемофилией

В понедельник, 28 октября, суд разрешил опубликовать имена еще двоих подозреваемых в причастности к делу об импорте яйцеклеток из Грузии, которые оказались получены от носительницы гена гемофилии. Опубликованы имена профессора Яакова Леброна, специалиста в сфере гинекологии, а также доктора-генетика Павла Ициксона.

Напомним, в сентябре прокуратура сообщила троим подозреваемым, что по итогам следствия против них могут быть выдвинуты обвинения, ранее было опубликовано имя профессора Давида Бидера, эксперта в области фертильности и экстракорпорального оплодотворения.

Речь идет о ввозе из Грузии яйцеклеток с генетическим заболеванием (гемофилия В). Яйцеклетки донора с гемофилией были оплодотворены, и эмбрионы из них были введены трем женщинам в Израиле. В результате этих процедур одна женщина родила ребенка-носителя этого заболевания, еще одна женщина перенесла выкидыш на позднем сроке из-за нежизнеспособности плода.

По подозрениям полиции, подозреваемые ввели пациенток в заблуждение в отношении здоровья донора яйцеклеток, а также представили министерству здравоохранения ложную информацию о проведенных процедурах. Они могут быть обвинены в распространении опасного заболевания, причинении телесных повреждений, торговле яйцеклетками, получении чего-либо обманным путем и попытке помешать судебному разбирательству.