"Индийский" штамм коронавируса в Израиле: выявлены случаи заражения школьников

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет о выявлении пяти случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса в израильских школах. Подобные случаи были зафиксированы в школах "Декель Вильнаи" и "Цемах а-Саде" в Маале-Адумим, "Швилим" в Пардес-Хане, "Кешет" в Ашдоде и "Йосеф" в Холоне.

В некоторых школах, где были выявлены подобные случаи, проводится массовое тестирование учащихся и преподавателей. В других заявляют, что узнали о происходящем из сообщений СМИ. В ряде случаев родители утверждают, что их ребенок заразился несколько недель назад и уже выздоровел. Минздрав по этому поводу дополнительных комментариев пока не дает.

По сведениям минздрава, по состоянию на 29 апреля, в Израиле выявлен 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса (включая тех, кто уже признан выздоровевшим). Проведенные эпидемиологические расследования позволяют предположить, что в 24 случаях заражение произошло заграницей (в 18 случаях – в Индии, в шести случаях – в других странах; 21 зараженный является иностранным гражданином), в 17 заражение произошло уже в Израиле.

Факт выявления случаев заражения "индийским" штаммом в школах крайне тревожен, так как карантинные меры в образовательных учреждениях в последнее время минимальны. Кроме того, несовершеннолетние не привиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне сообщала, что "индийский" штамм может быть устойчив к антителам (полученным после вакцинации существующими на сегодняшний день прививками или болезни COVID-19).

Минздрав Израиля отмечает, что четверо пациентов, зараженных "индийским" штаммом, были вакцинированы против коронавируса. Что подтверждает обоснованность опасений ВОЗ.

Коронавирус в Израиле. Статистика на 29.04.2021

Утром в четверг, 29 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838372 заразившихся (+87 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1570 человек (-81).

830441 (+168) выздоровели после коронавируса.

6361 (+0) заболевших COVID-19 умерли.

185 (-15 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 118 (-14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 68 (-8) из них в критическом состоянии, 65 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,79.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 29 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" населенного пункта, почти все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые". Один город – Пардес-Хана-Каркур – "оранжевый".

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

Полностью вакцинированы более 54% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 84%/80%, 30-39 – 80%/76%, 20-29 – 76%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Карантинные ограничения в Израиле

При нахождении в помещениях (за пределами своего дома) и в любых общественных местах по-прежнему требуется защитная маска на лице. На улице носить маску необязательно. Настоятельно рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Образовательные учреждения работают в полном объеме. В них также требуется соблюдение основных карантинных норм (маска, дистанция).

В настоящее время на открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек.

На открытых стадионах допускается присутствие до 10000 зрителей. В закрытых помещениях – заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

В небольших музеях, площадью до 3000 кв.м, максимальная наполненность рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

С 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте. В настоящий момент на общественном транспорте действует ограничение, согласно которому автобусы могут перевозить до 75% пассажиров от своей максимальной вместимости.

Минздрав предлагает с 6 мая ввести следующие послабления:

1) отменить ограничения на количество посетителей в местах, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", а также разрешить продажу еды и напитков;

2) открыть спортзалы и бассейны также для тех, кто не прошел вакцинацию, и работать в соответствии с "фиолетовым стандартом";

3) допускать детей и непривитых граждан в парки развлечений и места, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", после прохождения быстрого теста на коронавирус;

4) в местах, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", увеличить количество посетителей, исходя из расчета один человек на 7 кв.м;

5) увеличить количество участников частных мероприятий до 500 человек на свежем воздухе, и 50 – в помещении.

В то же время, минздрав требует запретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости. Речь на данном этапе идет об Индии, Бразилии, Турции, Мексике, Украине, Эфиопии, Южной Африке. Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве настаивают, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса. Пока окончательного решения по этому поводу не принято.

ВОЗ об "индийском" штамме коронавируса

28 апреля пресс-служба Всемирной организации здравоохранения заявила, что мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Об этом сообщали РИА Новости и другие СМИ. По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617. "Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается", – заявляет пресс-служба ВОЗ. Согласно предварительным результатам исследований, мутация L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

В Индии наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом и умерших от COVID-19. Только за последнюю неделю в этой стране были выявлены примерно 2,4 миллиона заразившихся коронавирусом (ежедневно выявлялось в среднем 340 тысяч заразившихся), за одну неделю общее число зараженных за все время эпидемии выросло на 14%. При этом за неделю от COVID-19 в Индии умерли почти 19 тысяч человек, примерно вдвое больше, чем в течение позапрошлой недели.