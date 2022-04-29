Коронавирус в мире: более 512 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 29 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6256321 человек (+2828 за сутки), более 512 млн заразились, более 40 млн инфицированы в настоящее время, около 466 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1020159 умерших

Бразилия – 663289

Индия – 523693 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 375566 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324254

Перу – 212778

Великобритания – 174696

Италия – 163244

Индонезия – 156217

Франция – 145711

Иран – 141058

Колумбия – 139789

Германия – 135608

Аргентина – 128542

Польша – 116022

Украина – 108380

Испания – 104227

ЮАР – 100355

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6294

Бразилия – 3081

Польша – 3072

США – 3050

Аргентина – 2797

Италия – 2707

Колумбия – 2695

Россия – 2572

Великобритания – 2549

Украина – 2506

Мексика – 2468

Испания – 2228

Франция – 2223

ЮАР – 1654

Иран – 1641

Германия – 1609

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн