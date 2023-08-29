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    Здоровье

    "Эрис" и "Пирола", два штамма коронавируса, которые распространяются в Израиле

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    Yossi Aloni/Flash90

    Новый штамм "Пирола" (BA2.86) несколько недель назад был впервые обнаружен лабораторией больницей "Ихилов". Кроме него, израильтянам угрожает новая мутация "омикрона", получившая имя "Эрис".

    После обнаружения в Израиле штамм "Пирола" начал распространяться по миру, но, как отмечают специалисты, он все еще встречается достаточно редко. В странах, где произошел существенный рост заболеваемости "летним гриппом", штамм "Пирола" не стал доминирующим, в отличие от "Эрис" (EG.5.1), который вытесняет другие штаммы, и уже распространился в 40 странах.

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    Симптомы "Эриса" похожи на обычный грипп: температура, головная боль, слабость и ощущение постоянной усталости.

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    Сайт "Мако" пишет, что в связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранение собирает 10 сентября специалистов по борьбе с эпидемиями.

    Орен Цамхони, заведующий отделением инфекционных заболеваний в больнице "Каплан", в беседе с новостной службой N12, подтвердил, что в больнице наблюдается явный рост числа госпитализаций с коронавирусом. В связи с этим он рекомендовал лицам, входящим в "группу риска", и людям с ослабленным иммунитетом вернуться к ношению масок. По его словам, особенно это важно в закрытых помещениях и местах скопления людей, например, в аэропортах.

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    Насколько дней назад телеканал "Кан-11" также передавал, что медики рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом вернуться к ношению масок в местах скопления людей.

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    По данным N12, на прошлой неделе общественные организации, объединяющие людей с различными заболеваниями, обратились к главе отдела общественного здравоохранения в минздраве с просьбой опубликовать четкие инструкции для населения, которые бы защищали "группу риска". "Люди с ослабленным иммунитетом не имеют четких инструкций минздрава относительно того, как они должны действовать в новой ситуации", - говорилось в письме.

    Глава отдела общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс в ответ на это обращение сообщила, что она переадресовала его в эпидемиологический отдел, который разрабатывает рекомендации для подобных ситуаций.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 Августа 2023
    Минздрав попросил переболевших новым штаммом коронавируса сдать кровь
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 27 Августа 2023
    Специалисты минздрава рекомендуют "группе риска" вновь носить маски
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 20 Августа 2023
    Израиль стал первой страной в мире, где выявлен новый штамм коронавируса
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