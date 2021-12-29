Украина: за сутки выявлено около 5500 заразившихся коронавирусом, 307 больных COVID-19 умерли
29 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95412 человек (+307 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3654690 (+5454 за сутки).
3449880 (+12352 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,5 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 3 тысяч человек.
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