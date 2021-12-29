Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье29 декабря 2021 г., 08:24

Украина: за сутки выявлено около 5500 заразившихся коронавирусом, 307 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено около 5500 заразившихся коронавирусом, 307 больных COVID-19 умерли

29 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95412 человек (+307 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3654690 (+5454 за сутки).

3449880 (+12352 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,5 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 3 тысяч человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 декабря 2021
Коронавирус в мире: за неделю резко выросло число зараженных, при этом смертность снижается
// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 декабря 2021
Коронавирус в мире: свыше 283 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:31 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: за сутки выявлено около 3000 зараженных, индекс выше 1,5
08:24 Украина: за сутки выявлено около 5500 заразившихся коронавирусом, 307 больных COVID-19 умерли
07:43 Коронавирус в мире: за неделю резко выросло число зараженных, при этом смертность снижается
06:51 Коронавирус в мире: свыше 283 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
15:02 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли
10:44 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 935 человек
10:30 Ученые ЮАР: заражение "омикроном" защищает от "дельты"
09:41 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены около 15,5 тыс. человек, 0,5% из них в тяжелом состоянии
08:42 Украина: за сутки выявлено более 2200 заразившихся коронавирусом, 134 больных COVID-19 умерли
06:53 Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...