Искусственное освещение израильских городов разрушает иммунитет животных и вредит человеку

Ученые Тель-Авивского университета впервые показали, что даже относительно слабое уличное освещение подавляет иммунитет диких грызунов и повышает их смертность более чем в 2 раза.

Исследование проводилось в зоологическом саду Тель-Авивского университета на двух видах мышей – золотистой (Acomys russatus) и обыкновенной (Acomys dimidiatus), обитающих в Иудейской пустыне. Часть животных содержалась в вольерах с белым светодиодными лампами, имитирующим ночное уличное освещение, остальные – только при естественном свете. Работа опубликована в журнале Environmental Pollution.

Искусственный ночной свет нарушил суточный ритм лимфоцитов в крови мышей. В норме уровень лимфоцитов повышается в ночные часы, именно тогда иммунная система наиболее активна. При ночном освещении колебания уровня лимфоцитов полностью сглаживались. Кроме того, выяснилось, что выработка антител в ответ на антиген зависит от времени суток: животные, получившие антиген в часы ночного отдыха, производили значительно больше антител, чем те, кому его вводили в период активности.

Соавтор исследования Агар Варди-Наим поясняет: "Световое загрязнение меняет естественный режим смены света и темноты, нарушает синхронизацию центральных биологических часов с временем суток и изменяет эти паттерны, делая представление о времени почти бессмысленным".

Израиль пока не принял законодательства об ограничении ночного освещения, хотя световое загрязнение фиксируется даже в Мицпе-Рамон – признанном центре астротуризма. Удаленность от крупных городов и сухой пустынный воздух делают Мицпе-Рамон одним из лучших мест в регионе для астрономических наблюдений, но и здесь ночная засветка неба уже ощутима. Ученые настаивают: световое загрязнение следует рассматривать как экологический фактор риска с последствиями не только для дикой природы, но и для здоровья человека.