Страховые компании требуют сократить покрытие лекарств, не субсидируемых государством

Представители страховых компаний обратились к директору управления рынка страхования за разрешением изменить базовые условия страховых полисов, покрывающих покупку лекарств, не входящих в субсидируемую государством "корзину", сообщает "Калькалист".

В страховых компаниях просят уменьшить размер базового покрытия с 3 миллионов шекелей до 1 миллиона шекелей в год, утверждая, что в противном случае они будут вынуждены прекратить продажу таких полисов, как крайне убыточных.

При этом компании на текущий момент не публикуют информацию о размере убытков от полисов, покрывающих покупку лекарств. Согласно "Калькалисту", управление затребовало эти данные для рассмотрения запроса.