Страховые компании требуют сократить покрытие лекарств, не субсидируемых государством
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:38
Представители страховых компаний обратились к директору управления рынка страхования за разрешением изменить базовые условия страховых полисов, покрывающих покупку лекарств, не входящих в субсидируемую государством "корзину", сообщает "Калькалист".
В страховых компаниях просят уменьшить размер базового покрытия с 3 миллионов шекелей до 1 миллиона шекелей в год, утверждая, что в противном случае они будут вынуждены прекратить продажу таких полисов, как крайне убыточных.
При этом компании на текущий момент не публикуют информацию о размере убытков от полисов, покрывающих покупку лекарств. Согласно "Калькалисту", управление затребовало эти данные для рассмотрения запроса.
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