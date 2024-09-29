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Здоровье

Минздрав предупреждает: использование гиалуроновых шприцев-ручек опасно

время публикации: 29 сентября 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 19:05

Министерство здравоохранения опубликовало предостережение от использование шприцев-ручек с гиалуроновой кислотой, которые граждане приобретают в интернете. В минздраве подчеркивают, что делать инъекции гиалуроновой кислоты могут только сертифицированные врачи.

Крайне не рекомендуется применять препараты, безопасность, эффективность и качество которых не проверены министерством здравоохранения. В министерстве получили множество обращений по поводу потенциально ложной рекламы инъекций гиалуроновой кислоты при помощи безыгольных ручек в косметических учреждениях лицами, не имеющими разрешений на медицинскую практику.

Утверждается, что эти ручки предназначены для заполнения морщин и косметических процедур, таких как увеличение губ, однако речь идет о препаратах, не проверявшихся лабораториями минздрава, и их использование может представлять опасность для здоровья.

Согласно циркуляру минздрава, процедуры, включающие инъекции гиалуроновой кислоты, разрешено проводить только врачам или стоматологам в случаях, ограниченных их специализацией. Косметологам такие операции делать категорически запрещено.

Минздрав напоминает, что выполнение медицинских процедур лицами и учреждениями, не имеющими соответствующих лицензий, является уголовным преступлением.

Для разъяснений и вопросов следует обращаться в "Коль а-Бриют" в министерстве здравоохранения по телефону *5400.

Здоровье
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