2024 год стал рекордным по заболеваемости западно-нильской лихорадкой, 71 больной умер

Специалисты министерства экологии сообщают, что проверка отловленных в районах Эйлата, регионального совета Илут и местного совета Кфар-Манда комаров показала положительные результаты на западно-нильскую лихорадку.

Местным властям дано распоряжение провести проверку территории и уничтожить места потенциального размножения комаров. Министерство экологии призывает израильтян использовать все возможные меры для защиты от комаров.

По данным министерства здравоохранения, 2024 год стал рекордным по количеству случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила и смертности от этой болезни.

По состоянию на 26 сентября, в Израиле зарегистрировано 916 случаев заболевания западно-нильской лихорадкой, 71 пациент с этим диагнозом скончался. При этом количество случаев заболевания в период с июля по сентябрь вдвое превышает количество случаев с января по июнь, и год еще не закончился.

Для сравнения – в 2023 году в Израиле было зафиксировано всего 49 случаев заболевания западно-нильской лихорадкой, и на протяжении 23 лет количество случаев лихорадки Западного Нила в Израиле колебалось от 20 до 139 случаев в год. Предыдущим рекордным годом был 2000 год, когда в Израиле западно-нильской лихорадкой заболели 425 человек.

Для отслеживания заболеваемости западно-нильской лихорадкой министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства и министерство экологии создали специальную карту, на которой вы можете проверить ситуацию в своем населенном пункте.

В соответствии с этой картой, самым южным городом, в котором зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, остается Беэр-Шева (1 случай) и Тель-Шева (также 1 случай). Несмотря на то, что в Эйлате не впервые сообщают об обнаружении комаров-переносчиков вируса, случаи заболеваемости в этом городе не указаны.

В центре Израиля больше всего случаев заболеваемости (в соответствии с совместной картой трех министерств) наблюдается в Петах-Тикве – 103 случая. В Тель-Авиве 92 случая заболевания, в Герцлии – 51 случай.

На карте вы можете также найти данные по обнаружению в вашем районе комаров-переносчиков вируса западно-нильской лихорадки.