У людей с крепкими грудными и спинными мышцами вероятность сердечного приступа ниже

Новое исследование, проведенное учеными из Эдинбургского университета при поддержке Британского фонда сердца, показало, что люди с более плотной и качественной мышечной тканью груди и спины имеют меньший риск инфаркта и преждевременной смерти. К такому выводу исследователи пришли после анализа компьютерной томографии сердца 1722 человек, которые проходили обследование из-за болей в груди. Для оценки снимков использовался искусственный интеллект.

Алгоритм анализировал не объем мышц, а их структуру. Более плотная мышечная ткань содержит меньше жира и на снимках выглядит светлее. Именно этот показатель оказался связан с лучшим прогнозом. Исследование показало, что с каждым увеличением плотности мышц на 10 единиц вероятность инфаркта снижалась примерно на 31%, а риск смерти в течение десяти лет после обследования – на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях.

Ученые считают, что более плотные мышцы могут быть признаком регулярной физической активности и здорового образа жизни. При этом значение имеет именно качество мышечной ткани, а не ее размер – объем мышц не был связан с риском сердечно-сосудистых событий. Исследователи также предполагают, что в будущем анализ таких снимков с помощью искусственного интеллекта может помочь врачам выявлять пациентов с повышенным риском инфаркта и своевременно рекомендовать им профилактические меры, однако для подтверждения этой возможности потребуются дополнительные исследования.