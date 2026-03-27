Дополнительные 11 минут сна каждую ночь снижают риск сердечного приступа

Исследование показало, что даже незначительные изменения в повседневных привычках – например, дополнительные 11 минут сна, около 4,5 минуты быстрой ходьбы и увеличение потребления овощей примерно на 50 граммов в день – способны заметно снизить риск сердечного приступа. По данным ученых, такие простые шаги помогают уменьшить вероятность серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, примерно на 10%. При этом исследователи подчеркнули, что небольшие изменения легче внедрить в жизнь и поддерживать в долгосрочной перспективе.

Работа, опубликованная в European Journal of Preventive Cardiology, была выполнена специалистами из Австралии, Чили и Бразилии. Они проанализировали данные более 53 тысяч жителей Великобритании среднего возраста, участвовавших в проекте "Биобанк". В ходе исследования ученые отслеживали сон и уровень физической активности с помощью носимых устройств, таких как умные часы, а информацию о питании участники предоставляли самостоятельно.

Ученые установили, что за восемь лет наблюдений было зафиксировано 2034 серьезных сердечно-сосудистых случая. На основе этих данных они определили "оптимальную" стратегию профилактики: сбалансированное питание, сон по 8-9 часов в сутки и не менее 42 минут умеренной или интенсивной физической нагрузки каждый день. Такое сочетание позволяет снизить риск инфарктов и инсультов примерно на 57%. Кроме того, исследователи выделили "клинически значимую" комбинацию привычек, способных уменьшить вероятность развития заболеваний. Речь идет о более длительном сне, улучшении рациона и увеличении уровня физической активности.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), к умеренной активности относятся, например, быстрая ходьба, танцы, работа с газонокосилкой, аквааэробика и езда на велосипеде. К интенсивным нагрузкам относятся бег, плавание, прыжки со скакалкой и аэробика.