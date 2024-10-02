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Минздрав сообщает: в Хайфе у двух невакцинированных пациентов диагностирована корь

время публикации: 02 октября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 13:53
Минздрав сообщает: в Хайфе у двух невакцинированных пациентов диагностирована корь
AP Photo/Mark J. Terrill,

Министерство здравоохранения публикует результаты эпидемиологического расследования двух выявленных в Хайфе случаев кори. Людей, которые находились в перечисленных далее местах в указанное время и которые испытывают симптомы заболевания, просят обратиться к врачу, предварительно сообщив о своих подозрениях. Оба пациента не были привиты от кори.

Больные находились в следующих местах: в среду, 18 сентября – поликлиника больничной кассы "Маккаби" "Рамат а-Наси", улица Шонит, 12, Хайфа; в четверг 19 сентября и в субботу 21 сентября – медицинский центр "Маккаби", шдерот Бен-Гурион, 80, Кирьят-Моцкин; в пятницу и субботу 21 и 22 сентября соответственно – приемный покой ("миюн") больницы Бней-Цион; в субботу 22 сентября – отделение терапии "Гимель" ("пнимит" "Гимель") больницы Бней-Цион.

Министерство здравоохранения просит людей, которые в указанные даты находились в вышеназванных местах и имеют типичные симптомы кори (высокая температура, сыпь, покраснение глаз и слезотечение), обратиться к врачу для обследования.

До посещения врача важно избегать пребывания в людных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и так далее. При появлении данных симптомов перед посещением поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать свой приезд и сообщить персоналу о симптомах.

Минздрав напоминает важность проведения плановой вакцинации от таких заболеваний как корь. Две дозы вакцины обеспечивают эффективную защиту от вируса. Для дополнительной информации можно обратиться в "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

Здоровье
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