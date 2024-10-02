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МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)

время публикации: 02 октября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 10:00
МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба организации скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" сообщает об остром дефиците в Банке крови донорской крови первой группы (группа O).

Доноров с этой группой крови просят сдавать кровь на станциях скорой помощи, список которых опубликован на сайте МАДА.

Кроме того, сегодня до 13:30 специальный сбор крови будет проводиться на -2 этаже больницы "Ихилов" в Тель-Авиве.

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