МАДА сообщает об остром дефиците донорской крови первой группы (O)

Пресс-служба организации скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" сообщает об остром дефиците в Банке крови донорской крови первой группы (группа O).

Доноров с этой группой крови просят сдавать кровь на станциях скорой помощи, список которых опубликован на сайте МАДА.

Кроме того, сегодня до 13:30 специальный сбор крови будет проводиться на -2 этаже больницы "Ихилов" в Тель-Авиве.