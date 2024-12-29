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Здоровье

Ученые работают над созданием микророботов, которые доставляют лекарства туда, где они необходимы

Исследования
Лекарства
Технологии
время публикации: 29 декабря 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:31
Ученые работают над созданием микророботов, которые доставляют лекарства туда, где они необходимы
Cynthia Goldsmith/CDC via AP

Группа ученых разработала миниатюрных микророботов в форме пузырьков, способных доставлять лекарства в органы, в которых непосредственно обнаружена проблема.

Микророботы, разработанные учеными из Калифорнийского технологического института и института Кавли, представляют собой сферические микроструктуры, созданные из гидрогеля, который называется поли(этиленгликоль)диакрилатом.

Гидрогели – это материалы, которые в исходном состоянии находятся в жидкой или смоляной форме, но становятся твердыми, когда их внутренняя полимерная сеть сшивается или затвердевает. Такая структура и состав помогают гидрогелям удерживать большое количество жидкости, что делает их биосовместимыми. Использование этого метода позволяет внешней оболочке микророботов транспортировать лекарства в нужные участки организма.

В своей финальной версии микророботы содержат магнитные наночастицы и лекарственное вещество, заключенное во внешнюю оболочку сфер. Магнитные наночастицы позволяют ученым управлять движением роботов к нужному месту с помощью внешнего магнитного поля. Как только роботы достигают цели, они остаются на месте, и лекарство постепенно высвобождается наружу.

Для того, чтобы наблюдать за движением микророботов в организме в реальном времени, исследователи разработали метод отслеживания в процессе их движения к целевым участкам с помощью яйцевидного пузырька, который эффективно используется как контрастное вещество для ультразвуковой визуализации.

Команда уже провела эксперимент с лабораторными мышами, в котором с помощью микророботов успешно доставила лекарства, что способствовало уменьшению опухолей мочевого пузыря у животных. Исследователи отметили, что четыре доставки лекарств с помощью роботов за 21 день были более результативными, чем лечение без использования их разработки.

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