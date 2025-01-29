Минздрав рекомендует: как сберечь психику в разгар сделки с ХАМАСом

Глава отдела психического здоровья в министерстве здравоохранения доктор Гилад Боденхаймер опубликовал список рекомендаций, посвященных эмоциональной и психической поддержке в период реализации операции "Крылья свободы", в рамках которой происходит освобождение захваченных террористами в "черную субботу" 7 октября заложников.

"Это сложный период, и все мы используем широчайший спектр сильных эмоций, – отмечает доктор Боденхаймер. – Огромная радость от возвращения заложников сопровождается постоянным беспокойством о том, в каком состоянии они вернутся, тревогой о тех, о чьей смерти нам сообщили, волнением по поводу тех, кто еще не вернулся и постоянным страхом, что ХАМАС может в любой момент сорвать сделку".

Для того, чтобы правильно и безопасно справляться с ситуацией, чтобы помогать своим близким и детям, глава отдела психического здоровья опубликовал несколько профессиональных рекомендаций:

– Сложившаяся реальность характеризуется значительной разницей очень сильных, полярных эмоций, мы резко переходим от радости к печали, от беспокойства к облегчению. И это нормально – испытывать напряжение и стресс, чувствовать усталость или раздражение, плакать или чувствовать счастье и воодушевление. Постарайтесь осознать свои чувства и делитесь ими с близкими, чтобы помочь справиться и им. Взаимное обсуждение этой темы со своими близкими позволяет нам укрепить нашу индивидуальную и нашу общую психологическую устойчивость.

– Наша естественная склонность в травмирующей ситуации, в ситуации неопределенности – искать стабильность и определенность. Мы постоянно тянемся к новостям, потребляем множество информации в социальных сетях и из любопытства, и из стремления ощутить желанную определенность. Но важно себе напоминать: просмотр видео и новостей ради определенности должен быть умеренным. Лучше получать информацию в официальных источниках в определенное время, и не "накручивать" свою тревогу множеством слухов, фейков и необоснованных утверждений.

– Избегайте просмотра нервирующих и пугающих видео, берегите себя и своих близких. Не забывайте, что ХАМАС пытается вести против нас психологическую войну, и важно избегать просмотра видео, распространяемых террористической организацией.

– Важно правильно объяснять ситуацию детям: общайтесь с ними, объясняйте им актуальные новости, отвечайте на их вопросы, говорите им, чего следует избегать и подавайте им личный пример.

– Не участвуйте в распространении злонамеренных и вредных слухов и непроверенной информации. Опирайтесь только на информацию из официальных источников. Обрывайте разговоры, которые базируются на слухах: они могут навредить вам, вашим близким, а также возвращающимся заложникам и их семьям.

– Пожалуйста, уважайте частную жизнь возвращающихся заложников и их семей. Быстрые темпы изменений требуют от них адаптации к новой реальности, а для здоровой адаптации необходимы покой и постепенность, которые помогут им восстановиться и вернуться к своей жизни. Процесс освобождения из плена террористов очень сложный и комплексный: человеку нужно постепенно вернуться к собственной идентичности, осознать и учесть произошедшие изменения, воссоединиться с близкими, которые тоже изменились за это время, и постепенно вернуться к социальной и общественной реабилитации. Наша ответственность как общества – позволить вернувшимся заложникам и их семьям спокойно сделать это.

Доктор Гилад Боденхаймер подчеркивает, что израильское общество справится со сложным периодом и выйдет из него сильнее. "Я призываю всех проявить ответственность и поддерживать постоянный и чуткий диалог с окружающими, – отметил он. – Только так мы победим зло".