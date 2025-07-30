Кофе помогает запустить антивозрастной процесс в клетках человека

Известно, что кофе может способствовать долголетию, поддерживать умственную ясность и физическую активность даже в пожилом возрасте. Однако до сих пор такие утверждения в основном основывались на наблюдениях и статистических связях. Новое исследование, похоже, проливает свет на то, какие реальные процессы происходят в организме после утренней чашки кофе – и эффект оказывается сильнее, чем просто стимуляция бодрости благодаря кофеину.

В рамках масштабного исследования, проведенного с участием почти 50 тысяч женщин, выяснилось: употребление всего одной чашки кофе в день связано с лучшим психическим и физическим состоянием после 70 лет. Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выяснили, что кофеин способствует "омоложению" клеток. Они обнаружили: кофеин запускает серию сигнальных процессов внутри клетки, которые помогают ей сохранять энергию и устойчивость к возрастным изменениям. Иначе говоря, кофеин бодрит не только вас, но и ваши клетки – поддерживая их активность и защищая от старения.

Именно по этой причине кофе продолжает привлекать внимание ученых как один из неожиданных союзников в деле поддержания здоровья. Ранние исследования уже связывали его с более низким риском деменции, лучшим контролем веса и даже с ослаблением негативных последствий сидячего образа жизни. Теперь появляется объяснение: возможно, кофеин действительно помогает клеткам работать эффективнее и дольше. Важно отметить, что речь идет не о сладких кофейных напитках с добавками в виде сиропа, сливок и сахара. Наибольшую пользу, похоже, приносит обычный кофе с минимальной обработкой – тот, что скорее бодрит, чем заменяет десерт.