Минздрав рекомендует вакцинировать младенцев от кори с полугода

В связи с обеспокоенностью по поводу вспышки кори в Израиле министерство здравоохранения разослало в больничные кассы рекомендацию вакцинировать младенцев с возраста шести месяцев – как минимум, в тех районах, где проценты вакцинации особенно низки.

Как отмечает "Сругим", речь идет об изменении действовавшей до сих пор политике, в соответствии с которой первая прививка от кори делалась детям в возрасте одного года.

В министерстве здравоохранения поясняют, что во многих семьях есть младенцы младше принятого возраста вакцинации, а в свете вспышки заболевания это может оказаться смертельно опасно для малышей.

Ранняя вакцинация, которая будет проводиться в возрасте шесть месяцев, должна обеспечить младенцам 70%-85% защиту от текущей вспышки кори. При этом важно отметить: ранняя вакцинация не будет считаться частью плановых прививок, поэтому детям нужно будет в год сделать комбинированную прививку против кори, краснухи, паротита и ветрянки, а затем повторить вакцинацию второй дозой.

Поскольку ранняя вакцинация обеспечивает лишь частичную защиту, то малышам, а также непривитым детям любого возраста, стоит избегать посещения мест с большим скоплением людей, особенно массовых мероприятий. В случае появления симптомов, таких как температура, насморк, кашель или сыпь, настоятельно рекомендуется оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.