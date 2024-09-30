x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Подписано новое коллективное соглашение для врачей: повышение зарплат, улучшение условий

время публикации: 30 сентября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:00
Подписано новое коллективное соглашение для врачей: повышение зарплат, улучшение условий
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения, министерство финансов, Профсоюз врачей Израиля и больничная касса "Клалит" сообщили о подписании нового коллективного соглашения, предусматривающего повышение зарплат для врачей, которое пройдет в три этапа, введение дополнительных стимулирующих выплат для врачей, работающих во вторую смену, улучшение условий для психологов и психиатров и многое другое.

В совместном сообщении подчеркивается, что соглашение, подписанное в понедельник вечером, стало результатом девяти месяцев напряженных переговоров, и для его заключения не пришлось парализовать систему здравоохранения забастовками.

В соответствии с соглашением, начиная с 1 января 2025 года в течение трех этапов зарплата всех врачей будет повышена. Было также согласовано введение специальных стимулов для врачей в больницах с целью улучшения медицинского обслуживания, и о повышении заработной платы для врачей специализаций, которые были определены как "специализации национального значения", на 6000 шекелей.

Соглашение предусматривает увеличение зарплат врачей на 9,5%, из которых 7,5% будут увеличением окладов, и еще 2% будут выплачиваться в качестве фиксированной надбавки для врачей. С 1 января 2025 года больницы смогут премировать врачей-специалистов, которые будут оставаться работать в больницах в послеобеденные часы.

Психиатрам-интернам позволят работать сокращенными сменами во всех больницах и поликлиниках, что должно сократить очереди в этой сфере. Предусмотрены дополнительные ставки для руководящих работников в центрах душевного здоровья и создание выездных служб психической и психиатрической помощи.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 ноября 2021

Дефицит квалифицированных кадров: специалисты "большой алии" уходят на пенсию. Экономический обзор за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 августа 2020

Отчет минфина о нарушениях в начислении зарплат в общественном секторе: по 0,5 млрд шекелей экономии для ТАА и Бар-Илана
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 ноября 2018

Профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта