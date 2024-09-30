Компания "Экстра Фуд" отзывает из продажи фарш и головы карпа из-за сальмонеллы

В ходе проверки, проводившейся в рамках проверки качества на заводе-изготовителе, в рыбной продукции – "рыбный фарш" из карпа, произведенной 28.08.24, были обнаружены бактерии сальмонеллы. В связи с этим производитель обращается к потребителям с просьбой не употреблять следующие продукты:

Фарш из карпа, замороженный, упаковки по 500 г, бренд "Даг Эден", дата производства – 28.08.24, срок годности до 26.12.24. Штрих-код: 7290008737234.

Головы карпа замороженные, упаковка по две штуки, бренд "Даг Эден". Производственный код DG2408261273102, срок годности до 25.08.25, штрих-код 7290008737487.

Товары произведены компанией "Даг Таим" и реализуются компанией "Экстра Фуд". Потребителей, купивших данные продукты из вышеназванных партий, просят не употреблять их и обратиться в отдел реализации по телефону 02-9999917.

Другая продукция завода-производителя и такая же продукция других дат изготовления безопасна. Продукты предназначены для употребления после термической обработки.

У здоровых людей бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерии сальмонеллы могут вызвать серьезные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу.