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NEWSru.co.il :: Здоровье31 декабря 2021 г., 10:52

Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 912 человек

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Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 912 человек

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 31 декабря, что за последние сутки в РФ умерли 912 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 20638 заразившихся коронавирусом. 40692 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10499982, 9463919 заразившихся выздоровели, 308860 скончались.


В скором времени ожидается пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на пятом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 74 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 67 млн человек (46% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 7 млн человек.

13 октября 2021 года министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию: в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Россию. В официальном сообщении израильского минздрава было сказано, что вскоре эта страна, по всей видимости, будет объявлена "красной" и для ее посещения будет требоваться разрешение комиссии по особым случаям. Однако до сих пор правительство Израиля формально не считает Россию "красной", хотя многие другие страны, где "коронавирусная статистика" лучше, были причислены к "красным".


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// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 декабря 2021
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