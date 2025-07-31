Ученые утверждают, что световая стимуляция может замедлить болезнь Паркинсона

Французские ученые тестируют инновационный подход к лечению болезни Паркинсона – они используют свет для активации повреждённых нейронов в мозге. Сотрудники центра биомедицинских исследований университетской больницы Гренобля рассказали о предварительных успехах в эфире Radio France. По их словам, хотя проект находится на ранней стадии, он имеет потенциал стать значительным прорывом в терапии этого нейродегенеративного заболевания.

По информации Parkinson's Europe, на сегодняшний день около 10 миллионов человек по всему миру живут с болезнью Паркинсона, и к 2050 году это число может удвоиться. Несмотря на отсутствие лекарства, учёные стремятся найти способы замедлить течение болезни и облегчить ее симптомы – включая дрожь, скованность мышц и снижение двигательной активности.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность метода, это французское клиническое испытание может открыть путь к неинвазивному лечению, способному остановить прогресс заболевания за счет стимуляции восстановления нейронов. Как пояснил доктор Стефан Шабардес, нейрохирург из университетской больницы Гренобля, к моменту появления первых симптомов болезни у пациентов может быть уже повреждено до 50% нейронов, при этом ежегодно теряется около 10% дофаминовых рецепторов. Основная задача исследования – замедлить прогрессирование неврологических нарушений у пациентов.

Суть метода заключается в том, чтобы направлять свет на нейроны, расположенные в глубинных структурах мозга. Свет воздействует на митохондрии – клеточные "энергостанции" – активируя их и улучшая их функционирование, что, в свою очередь, способствует восстановлению поврежденных клеток. Чтобы достичь таких глубоких участков мозга, команда разработала миниатюрное устройство, объединившее современные достижения в электронике, фотонике и нанотехнологиях. Это позволило значительно уменьшить размеры прибора без потери его эффективности. На сегодняшний день эта технология была протестирована на семи пациентах с ранней стадией болезни Паркинсона. Предварительные данные показывают, что у трех из них наблюдается замедление прогрессирования симптомов, особенно при продолжительном воздействии световой стимуляции.