Респираторные вирусы могут пробудить спящие клетки рака молочной железы

Ученые из Университета Колорадо, Онкологического центра Монтефиоре Эйнштейна и Утрехтского университета впервые представили прямые доказательства того, что распространенные респираторные инфекции – такие как грипп и COVID-19 – могут "пробуждать" спящие клетки рака молочной железы, уже распространившиеся в легкие, тем самым создавая условия для развития новых метастазов. Результаты, опубликованные в журнале Nature, были получены в ходе экспериментов на мышах и подтверждены клиническими данными, показывающими повышение смертности и частоты метастазов в легких у пациентов с перенесенным раком, зараженных вирусом SARS-CoV-2.

До начала исследования уже существовали предположения, что воспалительные процессы могут "разбудить" диссеминированные раковые клетки (ДРК) – клетки, отделившиеся от первичной опухоли и распространившиеся в другие органы, где они могут оставаться в состоянии покоя на протяжении долгого времени. Чтобы проверить эту гипотезу, команда использовала уникальные модели метастатического рака молочной железы у мышей. Эти модели включают спящие раковые клетки в легких и воспроизводят один из ключевых признаков заболевания у человека.

Ученые заразили мышей вирусом SARS-CoV-2 или гриппа и обнаружили, что в обоих случаях респираторные инфекции приводят к активации спящих диссеминированных раковых клеток (DCC) в легких. Уже через несколько дней после заражения начался стремительный рост метастатических клеток, а спустя две недели сформировались полноценные очаги метастазов.

Молекулярный анализ выявил, что активация DCC происходит под действием интерлейкина-6 (IL-6) – белка, вырабатываемого иммунной системой в ответ на инфекцию или травму. Это открытие указывает на то, что блокаторы IL-6 или другие иммунотерапевтические препараты, направленные на этот путь, могут помочь предотвратить или уменьшить риск повторного метастазирования после перенесенной вирусной инфекции.

Один из источников данных – британский биобанк, включающий информацию о более чем 500 000 человек, у которых до начала пандемии были диагностированы рак и другие болезни. Исследователи из Утрехтского университета и Имперского колледжа Лондона изучили, связан ли COVID-19 с повышенной смертностью от рака среди пациентов с онкологическим анамнезом. Особое внимание уделялось людям, у которых рак был диагностирован как минимум за пять лет до пандемии, что говорит о вероятной ремиссии. В выборке было 487 человек с положительным тестом на COVID-19, и их сравнили с контрольной группой из 4350 человек с отрицательными результатами.

После исключения из анализа пациентов, умерших непосредственно от COVID-19, исследователи обнаружили, что среди онкологических больных, перенесших коронавирусную инфекцию, риск смерти от рака почти в два раза выше по сравнению с теми, у кого тест на COVID-19 был отрицательным. Дополнительное подтверждение было получено из второго крупного исследования, основанного на базе данных Flatiron Health в США. Ученые проанализировали данные женщин с раком молочной железы, проходивших лечение в 280 онкологических клиниках по всей стране. Они сравнили частоту появления метастазов в легких у пациенток с положительным (532 человека) и отрицательным (36 216 человек) тестом на COVID-19. В течение примерно 52 месяцев наблюдения у женщин, перенесших коронавирус, риск развития легочных метастазов был почти на 50% выше, чем у тех, кто не болел.

Ученые пришли к выводу, что полученные данные указывают на то, что у людей, ранее перенесших рак, после обычных респираторных вирусных инфекций может возрастать риск повторного появления метастазов.