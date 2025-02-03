На Голанских высотах обнаружен больной бешенством теленок

В поселке Йонатан на Голанских высотах обнаружен теленок, зараженный бешенством. Восемь человек, контактировавших с больным животным, направлены для получения профилактического лечения.

Минздрав просит всех, кто контактировал с животным или чьи питомцы контактировали с ним в период с 20 января по 3 февраля включительно, срочно обратиться в окружной отдел здравоохранения в районе Кинерета по телефону 04-6710300.

В нерабочее время следует обращаться в приемный покой больниц.