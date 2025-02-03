x
03 февраля 2025
|
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2025
|
03 февраля 2025
|
последняя новость: 22:14
03 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

На Голанских высотах обнаружен больной бешенством теленок

Бешенство
Голаны
время публикации: 03 февраля 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 21:28
На Голанских высотах обнаружен больной бешенством теленок
AP Photo/Martin Mejia

В поселке Йонатан на Голанских высотах обнаружен теленок, зараженный бешенством. Восемь человек, контактировавших с больным животным, направлены для получения профилактического лечения.

Минздрав просит всех, кто контактировал с животным или чьи питомцы контактировали с ним в период с 20 января по 3 февраля включительно, срочно обратиться в окружной отдел здравоохранения в районе Кинерета по телефону 04-6710300.

В нерабочее время следует обращаться в приемный покой больниц.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

В Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 января 2025

Зараженный бешенством шакал обнаружен в заповеднике Нахаль Кзив
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 декабря 2024

В округе Гильбоа обнаружена бродячая собака, зараженная бешенством