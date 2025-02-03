Из-за убийств в арабском секторе генинспектор полиции Дани Леви сократил пребывание в США

Генеральный инспектор полиции Дани Леви принял решение сократить продолжительность своего рабочего визита в США и вернется в Израиль в среду, 5 февраля.

По сообщению полиции, это решение Дани Леви принял в связи с последними убийствами в арабском секторе: в поликлинике в Кфар-Ясифе был застрелен врач-педиатр Абдалла Ауад, а в Лоде был убит 14-летний подросток.