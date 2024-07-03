FDA одобрила препарат для замедления развития болезни Альцгеймера

Федеральное агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат donanemab компании Eli Lilly, замедляющий развитие Альцгеймера.

Компания Eli Lilly сообщила, что препарат будет продаваться в США под торговой маркой Kisunla и он предназначен для взрослых с первыми симптомами болезни Альцгеймера.

Donanemab вводится ежемесячно в виде инфузий. Шестимесячный курс будет стоить около 12,5 тысяч долларов.

Во время исследования препарат, воздействующий на амилоидные бляшки в мозге, показал замедление прогрессирования болезни Альцгеймера на 35% за 18 месяцев по сравнению с плацебо.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что новый препарат компании Eli Lilly находится на стадии рассмотрения израильским минздравом. Ожидается, что он войдет в израильскую "корзину лекарств" в 2025 или 2026 году.