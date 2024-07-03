x
03 июля 2024
|
последняя новость: 21:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2024
|
03 июля 2024
|
последняя новость: 21:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

FDA одобрила препарат для замедления развития болезни Альцгеймера

время публикации: 03 июля 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 21:09
FDA одобрила препарат для замедления развития болезни Альцгеймера
AP Photo/Matt York, File

Федеральное агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат donanemab компании Eli Lilly, замедляющий развитие Альцгеймера.

Компания Eli Lilly сообщила, что препарат будет продаваться в США под торговой маркой Kisunla и он предназначен для взрослых с первыми симптомами болезни Альцгеймера.

Donanemab вводится ежемесячно в виде инфузий. Шестимесячный курс будет стоить около 12,5 тысяч долларов.

Во время исследования препарат, воздействующий на амилоидные бляшки в мозге, показал замедление прогрессирования болезни Альцгеймера на 35% за 18 месяцев по сравнению с плацебо.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что новый препарат компании Eli Lilly находится на стадии рассмотрения израильским минздравом. Ожидается, что он войдет в израильскую "корзину лекарств" в 2025 или 2026 году.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 июня 2024

Исследование: физическая активность и диета могут замедлить развитие болезни Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 марта 2024

"Бейлинсон": болезнь Альцгеймера в раннем возрасте чаще поражает восточных евреев, чем ашкеназов
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2024

Впервые нейрочип, позволяющий силой мысли управлять компьютером, вживлен человеку